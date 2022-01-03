Главы Минприроды Александр Козлов заявил о нескончаемости полезных ископаемых в России

Россия является одним из богатейших в мире государств по объему полезных ископаемых и они нескончаемы. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью «Известиям». По мнению министра, они «не закончатся никогда».

Большее внимание нужно уделить экономике, рентабельности запасов, указал Козлов. Он добавил, что России обладает геологическими запасами, извлекаемыми и рентабельными запасами.

По словам главы ведомства, это те категории ресурсов, которые экономически выгодно добывать. Речь идет, по информации чиновника, о более 300 полезных ископаемых: среди них только те, что «востребованы промышленностью и отечественными отраслями».

«На сегодняшний день могу сказать, что Россия занимает одну из лидирующих позиций по добыче нефти и газа и по ряду группы твердых полезных ископаемых», — рассказал министр. Он также подчеркнул, что страна в первых позициях по золоту, серебру, меди и другим ископаемым.

В ноябре президент России Владимир Путин повысил налог на добычу ископаемых для металлургов.