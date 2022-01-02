В ФРГ оценили вероятность санкций против «Северного потока — 2»

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Партия «Зеленых» в Германии не исключила санкций против «Северного потока — 2»

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

В случае вторжения России на Украину запуск «Северного потока — 2» следует поставить под вопрос. Об этом заявил претендент на пост главы германской партии «Союз-90»/«зеленые» Омид Нурипур, его слова приводит ТАСС.

«Газовый проект такого масштаба всегда имеет большое политическое значение. Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, «Северный поток — 2» должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос», —сказал он.

По словам Нурипура, проект раскалывает Европу, поэтому «зеленые» «всегда были против него». При этом политик полагает, что теперь будет сложно остановить запуск «Северного потока — 2», так как трубопровод завершен и сейчас речь идет лишь о сертификации.

«Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы [для его запуска], то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то «Северный поток — 2» будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков», — резюмировал Нурипур.

Ранее Нурипур заявлял, что политические решения не приведут к остановке газопровода «Северный поток — 2», так как все принципиальные решения по этому проекту уже приняты, поэтому сорвать запуск трубопровода невозможно.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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