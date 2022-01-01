В России выросла минимальная цена на сигареты

Единая минимальная цена на сигареты с 1 января поднимается со 108 до 112 рублей за пачку, продажа сигарет, которые стоят дешевле, не допускается. Соответствующий закон подписал в конце прошлого президент России Владимир Путин.

Впервые минимальная цена на сигареты была введена в России с 1 апреля прошлого года. С начала апреля и до конца 2021 года единая минимальная цена составляла 108 рублей за пачку. Однако до 1 июля это правило не распространялось на продукцию, введенную в оборот до введения минимальной цены. Такие сигареты можно было продавать дешевле.

Текущее увеличение цены связано с ростом акцизов в 2022 году на 4%.

В ноябре 2021 года Счетная палата оценила нелегальный оборот табачной продукции в 300 млрд рублей — каждая вторая пачка сигарет в России продается нелегально.

Ранее врач рассказала о негативных последствиях отказа от сигарет. Специалист также отметила, что бросать курить нужно резко — самый лучший способ, и добавила, что уже через год значительно снизится риск инфаркта и инсульта.