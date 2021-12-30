Доллар и евро обновили месячные максимумы перед Новым годом

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 30 декабря увеличивался на 1,4% и достигал 75,03 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.

В последний раз курс доллара достигал 75 рублей 30 ноября текущего года.

В 15.14 мск, 30 декабря, курс доллара закрепился на уровне 75,09 рубля (+1,48%).

При этом курс евро в ходе торгов впервые с конца ноября достиг уровня 85 рублей. К 15.17 мск курс европейской валюты установился на уровне 85,05 руб. (+1,39%), увеличившись на 1,4%.

29 декабря курс евро впервые с 7 декабря поднялся выше 84 рублей.

Ранее аналитик Михаил Коган заявил, что вне зависимости от новогодних праздников российский рубль попал под влияние геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов.

Он отметил, что отток средств из рублевых активов возможен в любой момент, в первую очередь из-за геополитики.

До этого руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, почему интерес к покупке наличных долларов в последнее время снижается.