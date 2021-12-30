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Аренда жилья в Москве в 2021 году подорожала на четверть впервые за 10 лет

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Средние ставки аренды жилья в Москве с января месяца выросли практически на четверть впервые за 10 лет. Об этом пишет РБК, ссылаясь на аналитический обзор ЦИАН.

Так, с января по декабрь 2021 года средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в Москве выросла на 23%, двухкомнатных — на 26%. Причем первое полугодие прошло в стагнации, а основной рост ставок пришелся на сентябрь и октябрь.

«В сентябре рост ставок аренды для однокомнатных квартир составил 9,1%, для двухкомнатных — 21,9%. Средние ставки выросли за месяц более чем на 10 тыс. руб.», — отметил руководитель «ЦИАН. Аналитики» Алексей Попов.

По его словам, рост аренды «однушек» в октябре составил 11%, «двушки» выросли в цене на 8%. В ноябре эти показатели составили 5,4% и 3,2%. В декабре же они наоборот снизились на 2,9% и 4,85% соответственно.

По прогнозам ЦИАН, в 2022 году стоимость аренды квартир в столице может снизиться. Это связано с тем, что до сих пор сохраняется неопределенность в ситуации с коронавирусом и появлением его новых разновидностей. Это, в свою очередь, приведет к снижению спроса и изменениям ставок.

В середине ноября сообщалось, что осенью 2021 года минимальный порог стоимости аренды квартиры в Старой Москве был поднят на 50% — с 20 тыс. руб. (в августе) до 30 тыс. руб. в октябре.

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