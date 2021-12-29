В США рассказали о неожиданном повороте в ситуации по «Северному потоку – 2»

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NYT: Шольц неожиданно занял по «Северному потоку – 2» ту же позицию, что и Меркель

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Reuters

Новый канцлер Германии Олаф Шольц неожиданно занял по трубопроводу «Северный поток – 2» ту же позицию, что и его предшественница Ангела Меркель, которая поддерживала проект. Об этом пишет газета New York Times.

Автор материала напоминает, что европейские партнеры ФРГ опасаются, что запуск трубопровода лишит платы за транзит Украину и другие страны с газотранспортными системами. США, в свою очередь, полагают, что «Северный поток – 2» является угрозой безопасности Европы и позволяет России давить на регион. В Вашингтоне продолжают активно препятствовать реализации проекта.

«В правительстве Шольца тоже все непросто. Лидеры зеленых делают заявления в поддержку европейских и американских требований», — говорится в статье.

Эксперт из Немецкого института международных дел и проблем безопасности, занимающийся вопросами энергетики и климатической инфраструктуры, Якопо Мария Пепе, считает трубопровод страховкой на случай роста газовых цен или дефицита энергоресурсов. Остановка проекта, отметил он, ослабит позиции Германии как самой сильной страны в Европе.

«Думаю, в конечном итоге он будет сертифицирован, но с определенными условиями, среди которых сохранение транзитных поставок через Украину <...> Я считаю, что политика сыграет свою роль, причем немалую», — сказала старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Ефимова.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Котре заявлял, что противоречия между позициями канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Анналены Бербок в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» свидетельствуют о возникновении кризиса внутри немецкого правительства.

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