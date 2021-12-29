Россия может стать для Кубы основным туристическим рынком к 2024 году

Куба возлагает надежды на туризм и отводит России значительную роль, планируя сделать ее основным туристическим рынком к 2024 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По словам премьер-министра Кубы Мануэля Марреро Круса, сказанным на форуме Destinos Gaviota-2021, туризм «открывает кубинскую экономику и делает ее конкурентоспособной». Также он способствует привлечению инвестиций из других стран и поднимает уровень жизни.

Отельеры на Кубе считают, что уже этой зимой каждый третий их турист будет из России. Так, большинство кубинских отелей имеют брони от россиян на вторую половину января, февраль и даже март. Их доля пока не превышает 10% от всех бронирований, но менеджеры уверены, что в начале 2022 года эта цифра изменится к доковидным 30%.

«У нас очень много резервирований из России, это растущий рынок, который вполне возможно скоро станет рынком №1 на курортах Кубы», — считают представители компании Blue Diamond Resorts.

Сейчас россияне выбирают курорты Варадеро и Кайо-Коко, а в ближайшее время откроются продажи туров на остров Санта-Мария. По итогу 2021 года Куба планирует принять около 175 тыс. туристов из России.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в середине октября подтвердил, что вакцинированные от коронавируса туристы, планирующие отдых на Кубе, с 15 ноября смогут не предоставлять результаты ПЦР-тестов. Отмечается, что смягчение условий въезда в страну связано с высокими темпами вакцинации.