РБК сообщил о рекордном числе брошенных вагонов с нефтепродуктами

На сети РЖД скопилось 9 тыс. вагонов с нефтеналивными грузами, достигнув пятилетнего максимума. Об этом пишет РБК, ссылаясь на близкие к железнодорожным перевозкам источники.

К концу декабря 2021 года среднесуточное количество груженых нефтебензиновых цистерн, которые были брошены на сети РЖД, достигло 9 тыс. и продолжает расти. Это почти в 2,5 раза больше, чем в конце 2020 года.

По словам исполнительного директора Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Алексея Дружинина, у РЖД есть много других проблем. Так, на 27 декабря было брошено почти 79 тыс. вагонов со всеми грузами в целом. Однако ситуация рабочая и связана с увеличением грузовых тарифов на перевозку в начале 2022 года на 6,8%.

У этой проблемы эффект домино: каждая цистерна с промерзшим грузом становится причиной замерзания идущих под выгрузку вагонов, объясняет представитель «Трансойл». При этом сейчас наблюдается ухудшение ситуации. Для компенсации застрявшего в пути парка приходится присылать дополнительные вагоны, что приводит к финансовым потерям.

Представитель РЖД отметил, что скопление вагонов с нефтепродуктами возникло на припортовых станциях с первыми серьезными холодами. Это связано с проблемами с выгрузкой цистерн в портах. В частности есть проблемы с выгрузкой вязких грузов, которые затвердевают при отрицательной температуре.

Дружинин считает, что ситуация разрешится, когда закончится повышенный спрос на перевозки, в первую очередь, угля. Поэтому улучшение ситуации может быть уже в январе 2022 года.

В конце 2020 года сообщалось, что несмотря на глобальную нестабильность, РЖД смогли не только сохранить заданный тренд на развитие международных грузовых перевозок, но и превысить показатели докризисного 2019 года.