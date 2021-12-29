ФАС спрогнозировала низкий рост цен на дизель и бензин в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ожидает, что цены на бензин и дизельное топливо в 2022 году будут расти на низком уровне. Об этом в интервью RTVI заявил глава службы Максим Шаскольский.

«Оптовые цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 снижаются уже длительное время и находятся на уровне начала 2021 года. При этом растут цены на зимнее дизельное топливо из-за сезонного спроса», — отметил глава ФАС.

По его словам, необходимо насыщение топливом внутреннего рынка. Если его будет достаточно, то резкого роста цен не будет. Тем более, демпферный механизм помогает эффективно корректировать и сдерживать цены. Благодаря этому цены на топливо в России в разы ниже, чем в ряде соседних стран.

С 1 мая 2021 года в России начал работать уже скорректированный демпферный механизм. Если его корректировка не поможет стабилизировать ситуацию на рынке, Минэнерго может применить запрет экспорта бензина, а также заключить с нефтяными компаниями новые топливные соглашения по ценам на АЗС.

В начале декабря сообщалось, что российский топливный рынок ожидает дефицит дизельного топлива. Мощностей для его производства на НПЗ хронически не хватает, а заменители вытесняются с рынка контролирующими органами. С начала года в России сильнее всего подорожал высокооктановый бензин и сжиженный газ.