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ЛУКОЙЛ приобрел половину доли дочки «Газпром нефти»

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РИА «Новости»

ЛУКОЙЛ договорился с «Газпром нефтью» о покупке 50% в ее дочернем проекте «Меретояханефтегаз». Об этом сообщается на сайте компании.

Компания «Газпром нефть» продаст за 52 млрд руб. компании ЛУКОЙЛ 50% своего дочернего предприятия «Меретояханефтегаз» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

По договору сумма сделки предусматривает переуступку 50% прав требования по займам ПАО «Газпром нефть» на сумму 35 млрд руб. Также компании согласовали геологическое доизучение участков на сумму 8,9 млрд руб., которые выделит ЛУКОЙЛ. Сделку собираются закрыть в 2022 году после выполнения всех условий договора и согласования с Федеральной антимонопольной службой.

«Меретояханефтегаз» включает в себя Меретояхинское, Тазовское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. Общие их запасы нефти оцениваются в 1,1 млрд тонн.

В начале октября аналитики зафиксировали рекордный рост вложений международных инвесторов в российские акции на мировом рынке нефти и газа. Тогда эта сумма составила $170 млн. Особый интерес проявлялся к акциям «Газпрома» и ЛУКОЙЛа.

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