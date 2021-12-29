В России увеличилось число невыездных должников

Число россиян, которым в 2021 году ограничивали выезд за границу из-за долгов, увеличилось минимум на 10%, передает ТАСС со ссылкой на статистические данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Всего в январе-ноябре текущего года количество исполнительных производств, в рамках которых приставы выносили постановления о временном ограничении на выезд из страны, превысило 10,8 млн. При этом за весь 2020 год было вынесено более 9,8 млн таких постановлений.

Согласно сведениям ФССП, почти каждый десятый не мог покинуть страну, так как являлся должником по алиментам. Всего за 11 месяцев нынешнего года из-за ограничения права выезда за рубеж должникам пришлось выплатить свыше 49,6 млрд рублей, практически 1,5 млрд рублей — это выплаты по алиментам.

Ранее стало известно, что россияне, которым перекрыт выезд за границу из-за долгов, смогут погасить их прямо в аэропорту перед посадкой на самолет. Соответствующий законопроект принят Госдумой и в настоящее время проходит одобрение в верхней палате.

Документ предусматривает возможность автоматического прекращения исполнительных производств и отмены установленных ограничений и запретов. Таким образом, при полном погашении всех задолженностей можно будет проследовать на самолет уже через несколько минут.