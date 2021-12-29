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Стали известны самые разбогатевшие за 2021 год россияне

Forbes назвал Дурова и Бакальчук самыми разбогатевшими за 2021 год россиянами

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Tatan Syuflana/AP

Создатель Telegram Павел Дуров и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стали лидерами рейтинга, главным показателем которого является рост стоимости состояний участников. Соответствующий рейтинг составил Forbes.

Как сообщает издание, состояние Дурова за год увеличилось на $13,81 млрд, достигнув к 20 декабря $17,24 млрд. В публикации отмечается, что такое изменение случилось благодаря росту оценки мессенджера Telegram.

«В марте 2021 года Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке $1 млрд. Также, в уходящем году мессенджер резко нарастил пользовательскую базу. В октябре 2021 года после сбоя в работе Meta (Facebook), Instagram и WhatsApp, в Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей», — указывается в материале издания.

Состояние Бакальчук за год выросло на $11,92 млрд — до $13,02 млрд. Этому поспособствовала переоценка Wildberries, который демонстрирует практически двукратный рост оборота по сравнению с 2020 годом. Влияние на стоимость ритейлера также оказало успешное IPO Ozon, который является главным конкурентом компании.

В пятерку бизнесменов, наиболее увеличивших свое состояние за текущий год, также попали Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Вагит Алекперов.

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