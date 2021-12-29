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Новак озвучил оптимальную для России цену на нефть

Вице-премьер Новак: $65-80 за баррель нефти - комфортная цена для России в 2022 году

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Jonathan Alcorn/Reuters

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК назвал оптимальную для России цену на нефть в 2022 году и спрогнозировал увеличения спроса на этот ресурс. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сейчас цена на нефть примерно $75 за баррель. Для нас в следующем году будет комфортна цена $65–80 за баррель. Я специально беру такой большой диапазон, потому что не исключается волатильность на рынке», — сказал Новак.

Он напомнил, что российский бюджет в 2021 году балансируется при цене нефти в $43,3 за баррель, а в 2022 году — $44,2.

По словам вице-премьера, мировое потребление нефти в 2021 году вырастет на 4,5-5 миллионов баррелей в сутки, в 2022 году оно увеличится еще примерно на 4 миллиона. Новак отметил вклад участников ОПЕК+ в стабилизацию нефтяного рынка.

Спрос на нефть продолжит расти, а к 2030 году достигнет 110 миллионов баррелей в сутки, считает он.

Ранее Новак назвал основные причины газового кризиса в Европе и рекордных цен на голубое топливо. По его совам, это произошло из-за отказа ЕС от долгосрочных контрактов, снижения добычи и холодной зимы в прошлом году.

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