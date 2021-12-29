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В России назвали условия для увеличения поставок газа в Европу

Вице-премьер Новак: Россия готова увеличить поставки газа в ЕС при долгосрочных контрактах

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью РБК заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа в Европу, но для этого нужны долгосрочные контракты. Его слова приводит РИА «Новости».

Он заявил, у России есть ресурсная база, которая позволит обеспечивать спрос европейских потребителей в любых объемах. Новак считает, что этот процесс будет не быстрым, так как политика, которая проводилась в ЕС, была направлена на сокращение спроса.

Вице-премьер пояснил, что «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, так как увеличение добычи требует больших инвестиций, которые должны окупаться в длительном периоде.

«Нас обвиняют в том, что, мол, мы не поставляем в Европу дополнительные объемы газа. Заключайте долгосрочные контракты, мы будем готовы поставлять больше. Это предложение всегда действует», — отметил он.

Новак предположил, что период высоких цен на газ в Европе закончиться, когда будет достаточное предложение, чтобы обеспечить высокий спрос.

«Должны быть созданы соответствующие запасы в ПХГ, необходимые для того, чтобы надежно проходить зимний период. Если большая часть потребления в Европе будет обеспечиваться за счет долгосрочных поставок из России, Алжира и Норвегии, тогда будет более стабильная ситуация с ценами», — объяснил вице-премьер.

Ранее Новак назвал основные причины газового кризиса в Европе и рекордных цен на голубое топливо.

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