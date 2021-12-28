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Цена на газ в Европе держится ниже $1200 за тысячу кубометров

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Global Look Press

Во время торгов цена на газ в Европе во вторник, 28 декабря, упала ниже $1200 за тысячу кубометров, колеблясь в диапазоне $1135-1200, следует из данных биржи ICE.

Бумаги пятый день подряд открывают торги снижением. На старте торгов 28 декабря цена январских фьючерсов составила $1165 долларов, что примерно на 7% ниже расчетной цены накануне (почти $1250).

В 11:14 мск котировки достигли локального максимума, слегка превысив отметку в $1200, но уже к 11:57 мск опустились до $1135,7 доллара. К 16:30 мск фьючерсы не превышают $1160 за тысячу кубометров.

21 декабря стоимость газа в Европе стремительно росла – были преодолены отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4.

Эксперты связывают исторически высокий уровень со снижением прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» и возможным похолоданием в Европе. Сейчас в Берлине и других городах Западной Европы около нуля градусов.

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