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Ликсутов: 93% московских таксистов зарегистрировались в системе контроля водителей

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В системе контроля водителей зарегистрировалось больше 93% (или более 150 тыс.) постоянно проживающих в Москве таксистов. Об этом РБК рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, в комплексной информационной системе «Аналитики работы такси» (КИС «АРТ»), которая содержит цифровой профиль водителя с данными о правах, разрешении на перевозки, штрафах и количестве отработанных часов, зарегистрирована большая часть всех столичных таксистов.

Он отметил, что система ограничивает работу водителей 40 часами в неделю. Это необходимо, чтобы избегать жестких переработок, которыми периодически подвергают себя водители. Тем самым они подвергают опасности не только себя, но и жизни пассажиров.

Ликсутов считает, что благодаря этой системе можно будет навести порядок в сфере такси и перевозок.

Изначально запуск КИС «АРТ» был запланирован на 14 июля, но несколько раз переносился из-за того, что не все водители были подключены к системе.

В итоге новая система мониторинга машин КИС «АРТ» начала функционировать в Москве и Московской области только в августе. Запуск системы мониторинга работы такси в Москве и области совершенно не отразился на количестве машин, равно как и стоимость поездок, сервисы работают в обычном режиме, рассказывали в Дептрансе.

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