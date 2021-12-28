Число россиян с кредитами выросло до 43 млн человек

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4% до 43 млн человек. Об этом сообщает Центробанк.

Рост числа россиян с активными кредитами или займами связан с тем, что больше людей стали обращаться за деньгами в микрофинансовые организации (МФО). Так, в МФО в период с апреля 2020 по июль 2021 обратилось более 600 тыс. человек, число таких заемщиков увеличилось до 3 млн.

За аналогичный период увеличилось число заемщиков, у которых есть кредит и в банке, и в МФО. Рост составил 400 тыс. человек, до 3,7 млн. Общая сумма их долгов — 1,7 трлн рублей.

К 1 июля 2021 года около 6 млн россиян имели просрочки по банковским ссудам на срок от трех месяцев. К началу пандемии их число не превышало 5,8 млн человек.

По данным Банка России, в стране растет задолженность россиян по ипотеке. Так, во втором квартале 2021 года средний ипотечный долг на каждого нового созаемщика составил 2,42 млн рублей. Это на 78% выше показателей до начала пандемии.

Также все больше россиян стали брать на первоначальный взнос по ипотеке потребкредит. Если в начале пандемии доля таких людей была 5,5%, то во втором квартале 2021 года их стало 6,2%.

В 2021 году «тринадцатую» зарплату россияне решили потратить на выплату долгов и кредитов. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, опубликованным в середине декабря.