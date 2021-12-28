Хуснуллин попросил правоохранительные органы проверить цены на стройматериалы

Вице-премьер Марат Хуснуллин направил обращение в правоохранительные органы по поводу роста цен на строительные материалы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Хуснуллин отметил, что выросли цены на песок и щебень. Цемент в России подорожал практически на треть, песок – в два раза. Все это может быть частью картельного сговора, с которым необходимо бороться, в том числе с помощью правоохранительных органов, считает вице-премьер.

«Я сейчас дал поручение по всем регионам собрать, где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%. По карьерам я вообще обращение в правоохранительные органы написал, чтобы разбирались, с чего вдруг цены такие высокие стали», — сообщил вице-премьер.

Правительство обсуждает меры для удешевления производства строительных материалов. Соответствующее предложение будет сделано в январе 2022 года. Об этом 28 декабря заявил Хуснуллин по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию.