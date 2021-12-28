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Росстат будет по-новому рассчитывать инфляцию

Росстат расширил с 556 до 558 список товаров и услуг для расчета инфляции

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Росстат внес изменения в перечень товаров и услуг, учитываемых при расчете инфляции и увеличил его, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что число наименований для расчета индекса потребительских цен за месяц увеличилось с 556 до 558, среди них — 129 продовольственных товаров, 292 непродовольственных товара и 137 услуг.

Большая часть изменений касается списка медикаментов. Он был обновлен согласно анализу объемов продажи лекарственных препаратов, а также с учетом предложений Минздрава РФ, отметили в Росстате.

Помимо этого, были объединены близкие по потребительским свойствам товары, имеющие схожие средние цены. В частности, жирный и нежирный творог объединены в единую позицию «творог». Исключением является сохранившееся разделение на автомобили отечественного и зарубежного производства, уточнили в ведомстве.

На основании анализа спроса в список были включены три новые услуги, пользующиеся спросом, среди них поездка на отдых в Египет или стоимость месячного абонемента в фитнес-центр. В тоже время, из списка исключили автобусные экскурсионные туры по Европе или обслуживание банковской карты в национальной валюте.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в РФ по итогам 2021 года немного превысит 8%. По ее словам, продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты подорожали на 19,4%. Она отметила, что в 2021 году также подорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября «не просто замедлились цены, а цены начали снижаться». Глава регулятора подчеркнула, что ниже общего темпа роста цен в 2021 году росли цены на услуги.

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