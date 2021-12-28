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«Черкизово» приобрел производителя индейки за 1,9 млрд рублей

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Компания «Черкизово» приобретает производителя мяса индейки «Краснобор» за 1,9 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга.

«Группа «Черкизово» договорилась о покупке тульского ЗАО «Краснобор», который является третьим по величине производителем мяса индейки в России.

В сумму сделки также входят долговые обязательства компании в 600 млн рублей. Покупателем стал ООО «АПК Михайловский», который входит в группу «Черкизово». Сделка уже получила одобрение Федеральной антимонопольной службы России.

«Краснобор» был основан в 2000 году и владеет площадками по выращиванию и производству индейки в Ленинском и Новомосковском районах Тульской области.

«Черкизово» – крупнейший производитель мяса птицы, свинины и другой мясной продукции в России. Также в компании занимаются растениеводством.

В середине июня Подмосковье заняло первое место в России по экспорту мясной продукции. В первом квартале 2021 года область продала ее на $46,5 млн. В число основных экспортеров вошли «Черкизово», «Мираторг» и «Растлинг».

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