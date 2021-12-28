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МИД РФ: Россия сокращает долю доллара в международных расчетах

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Jessica Rinaldi/Reuters

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА «Новости» рассказал, что Россия работает с партнерами, чтобы снизить долю доллара в международных расчетах.

По его словам, основные направления работы ведомств экономического блока и МИД России — сокращение использования доллара как в международных резервах и во внешних расчетах, переключение на альтернативные США рынки капитала, обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации, увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами.

«С некоторыми странами мы уже реально переходим на взаиморасчеты в национальных валютах», — отметил Биричевский.

Ранее сообщалось, что объем вложений России в американские государственные ценные бумаги сократился до $3,720 млрд. Россия продолжает сокращать вложения в американский госдолг с 2018 года. В апреле 2018-го их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. Крупнейшим держателем госбумаг США осталась Япония — примерно $1,3 трлн. На втором месте находится Китай с $1,07 трлн.

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