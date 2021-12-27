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Минтруд напомнил, какие детские выплаты нужно продлевать

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Минтруд напомнил о детских выплатах, которые необходимо продлевать.

Так, продевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до 3 лет. Если обратиться за выплатой в течение 6 месяцев с рождения ребенка, ее назначат с даты рождения, если позже, то со дня обращения.

«Пособие назначают сначала до года, потом до двух, а затем до трех лет ребенка. Каждый раз необходимо подавать заявление, при его рассмотрении заново проверяется среднедушевой доход семьи», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Продление также требуется при назначении ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет. Деньги выплачиваются в течение 12 месяцев, для следующей выплаты нужно подать новое заявление, при этом заново проверяется доход и имущество семьи.

Ежемесячное пособие родителям, воспитывающих в одиночку детей от 8 до 17 лет, тоже оформляется на 12 месяцев и требует продления каждый год.

Не требуют продления ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Ранее правительство выделило около 13,8 млрд рублей на выплаты на детей.

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