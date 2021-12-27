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В Москве построят 27 новых станций метро к 2025 году

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В Москве к 2025 году планируется завершить строительство 27 станций метро. Об этом «Российской газете» заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, сейчас идет строительство Троицкой линии, протяженностью 40 км. Она дойдет до Троицка на территории Новой Москвы. Свое начало линия берет с территории ЗИЛа и дойдет до Коммунарки к 2024 году. Тогда будут готовы 11 из 17 станций.

Он отметил, что на юге Москвы в ближайшее время начнется строительство Бирюлевской линии метро. Сейчас ведется подготовка территории, вынос коммуникаций и освобождение площадок под строительные работы.

К концу 2024 года по планам должны сделать участок Рублево-Архангельской ветки от Шелепихи до Рублево-Архангельского. Эта линия метро более чем в полтора раза сократит время в пути для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, заключил Бочкарев

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что власти города планируют открыть 50–60 новых станций метро, включая оставшиеся девять станций Большой кольцевой линии. При этом каких-то конкретных сроков Собянин не указывал.

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