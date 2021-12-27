Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине заявили о неспособности Запада противостоять России 18:13
Николь Кидман призналась, что страдала от депрессии во время съемок «Часов» 18:12
Отец спецназовца Белянкина прокомментировал приговор убийцам сына 18:10
Американский политолог назвал Россию великой державой 18:09
В сети появилось видео атаки российского дрона-камикадзе в Сирии 18:02
Умер создатель сайта «Спутник и Погром» Егор Просвирнин 18:02
Жена Джигана рассказала о срочной госпитализации дочери 18:01
Американский журналист заявил, что ученицы Тутберидзе принимали лекарства на ЧР 18:01
The Telegraph: экономика Британии ухудшилась до кризисного состояния из-за цен... 18:00
«Газпром» установил исторический рекорд по суточным поставкам газа... 17:59

Минэнерго ФРГ отказалось комментировать информацию о реверсе газа из России в Польшу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

В Минэнерго ФРГ отказались комментировать информацию о реверсе российского газа в Польшу. Об этом на брифинге в министерстве заявила представитель ведомства Аннике Айнхорн.

«Дело обстоит так, что ситуация на газовом рынке в Германии определяется трейдерами и так называемыми ответственными за рынок сбыта. Это значит, что не федеральное правительство принимает решения по газовым потокам, а трейдеры на рынке», — отметила Айнхорн.

Она считает, что из-за этого Минэнерго Германии не может комментировать отдельные сообщения или заявления России, которые касаются отдельных газовых направлений. То есть, все соответствующие заявления должны делаться трейдерами и теми, кто ответственен за рынки сбыта.

По ее словам, сейчас дефицита в снабжении российским газом нет, и безопасность энергоснабжения обеспечена. Россия выполняет свои контрактные обязательства.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 26 декабря заявил, что реверс газа из Германии в Польшу и далее на Украину составляет 3-5 млн куб. м в сутки. Под реверсом понимают возвратные поставки того или иного товара. В случае с транспортировкой российского газа через украинскую территорию в страны Европы, на территории Украины он отбирается «Нафтогазом».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть