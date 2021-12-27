Минэнерго ФРГ отказалось комментировать информацию о реверсе газа из России в Польшу

В Минэнерго ФРГ отказались комментировать информацию о реверсе российского газа в Польшу. Об этом на брифинге в министерстве заявила представитель ведомства Аннике Айнхорн.

«Дело обстоит так, что ситуация на газовом рынке в Германии определяется трейдерами и так называемыми ответственными за рынок сбыта. Это значит, что не федеральное правительство принимает решения по газовым потокам, а трейдеры на рынке», — отметила Айнхорн.

Она считает, что из-за этого Минэнерго Германии не может комментировать отдельные сообщения или заявления России, которые касаются отдельных газовых направлений. То есть, все соответствующие заявления должны делаться трейдерами и теми, кто ответственен за рынки сбыта.

По ее словам, сейчас дефицита в снабжении российским газом нет, и безопасность энергоснабжения обеспечена. Россия выполняет свои контрактные обязательства.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов 26 декабря заявил, что реверс газа из Германии в Польшу и далее на Украину составляет 3-5 млн куб. м в сутки. Под реверсом понимают возвратные поставки того или иного товара. В случае с транспортировкой российского газа через украинскую территорию в страны Европы, на территории Украины он отбирается «Нафтогазом».