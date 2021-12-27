Новый штамм коронавируса «омикрон» поражает в первую очередь детей

Коронавирус все больше приспосабливается к детям. Так, в Москве за пандемию переболели 245 тыс. детей. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, по ее словам, новый штамм коронавируса «омикрон» поражает в первую очередь именно детей.

«Мы видим, что по мере мутации вируса, он все больше и больше приспосабливается к детям. Мы начали госпитализировать в эту волну по 20-30 детей ежедневно, а при «уханьском» штамме у нас случаи были единичны, и только у детей с серьезной сопутствующей патологией», — рассказала Ракова.

Заммэра уточнила, что, если ранее дети практически не болели коронавирусом, а были переносчиками, то сейчас все чаще у них выявляют пневмонию.

«А сводки из ЮАР показывают, что «омикроном» в первую очередь болеют дети», — отметила Ракова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России появились люди, которые заразились «омикрон»-штаммом, не выезжая из страны. Глава Минздрава добавил, что «омикрон» действительно распространяется гораздо быстрее других вариантов вируса. В частности, им чаще заражаются дети. Министр также рассказал, что Минздрав из-за «омикрона» уже согласует новые рекомендации по борьбе с коронавирусом.