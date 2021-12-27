Российские авиакомпании не станут повышать цены

Авиакомпаниям России в текущем году пришлось снизить стоимость билетов в связи с сильной конкуренцией на внутреннем рынке, избыточной провозной емкостью и медленно восстанавливающимся спросом, пишут «Известия» со ссылкой на представителей отраслей.

Как сообщается, стоимость авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия» на внутренних воздушных линиях за 11 месяцев 2021 года уменьшилась примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако на международных направлениях в текущем году тарифы «Аэрофлота» не менялись, но так как они обозначены в евро, то цена зависит от курсовой разницы и могла измениться.

Как рассказала пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова, средний тариф у S7 Airlines за 11 месяцев был на 7% ниже, чем в допандемийный период (январь – ноябрь 2019 года). По ее словам, на внутренних линиях ценник снизился на 9%.

Лидером по популярности среди зарубежных новогодних направлений отдыха у россиян в этом году стал Египет (от 41,5 тыс. рублей), сообщали несколько туроператоров. Причина — возобновление полноценного авиасообщения, которое было прекращено в 2015 году после авиакатастрофы над Синаем. В предыдущие годы лидером была Турция.