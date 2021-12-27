В России рост производительности труда на 20% высвободит 1 млн строителей

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что повышение производительности труда на 20% в строительной отрасли, испытывающей дефицит кадров, поможет высвободить 1 млн рабочих. Об этом чиновник рассказал в интервью Андрею Ванденко в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица».

По мнению Хуснуллина, с помощью цифровизации можно затратить небольшие усилия, а получить эффект, кардинально меняющий всю отрасль.

По подсчетам вице- премьера, если повысить производительность труда на 10%, то на стройках можно будет обойтись уже без полмиллиона человек, при росте производительности на 20% — без миллиона.

По мнению Хуснуллина, дефицит рабочих рук — один из главных сдерживающих факторов в экономике.

«Деньги есть, возможности мы открыли, программы запустили, а людей в нужном количестве нет», — описал ситуацию вице-премьер.

Чиновник также рассказал о планах сократить бюрократические издержки. «Если срежем документооборот на треть, экономике строительства это добавит 2 триллиона рублей в год», — поделился информацией Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин выступил против предложения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу построить новые города в Сибири.

Также в России оценили влияние трудовой миграции на рынок труда. Внутренняя и внешняя миграция в России практически не влияют на уровень безработицы в стране. Отмечается, что приток мигрантов увеличивает в регионах экономическую активность.