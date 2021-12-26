В Минэкономразвития назвали недостоверной информацию о сумме претензий ЕС к России

Информация о том, что Евросоюз предъявил к России претензии на 290 млрд евро в рамках спора во Всемирной торговой организации, недостоверна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России.

«Информация о том, что ЕС «требует от России 290 млрд евро» в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб», — пояснили в министерстве.

В ведомстве также отметили, что правила ВТО не предполагают возможности выплат компенсаций.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на текст жалобы ЕС писала, что Евросоюз оценил в €290 млрд свои претензии к России за «незаконную дискриминацию» европейских товаров. Жалоба связана с тремя мерами политики импортозамещения России — оценкой заявок на госзакупки, получением предварительных разрешений для закупки продукции машиностроения за рубежом, а также национальными квотами при закупках.

В ноябре Евросоюз попросил ВТО сформировать третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках.

В конце декабря Соединенные Штаты также пожаловались на Россию во ВТО. Причина аналогична – политика импортозамещения, которая, по мнению Вашингтона, нарушает честную конкуренцию на рынке. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».