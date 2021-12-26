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«Газпром» неделю не бронировал мощности «Ямала - Европы» для транзита газа

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Depositphotos

Компания «Газпром» не забронировала мощности трубопровода «Ямал - Европа» для транзита газа через Польшу в понедельник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

«В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа на польский участок магистрали - один из основных маршрутов поставок газа в Европу для «Газпрома». Предложение вновь осталось невостребованным», — говорится в сообщении.

Таким образом, компания не бронирует польский участок трубопровода уже неделю. Отмечается, что «Газпром» также не бронировал мощности на дополнительной сессии, которая происходит непосредственно перед началом новых газовых суток.

С прошлой недели «Газпром» продолжает снижать бронирование мощностей газопровода. На 17 декабря компания выкупила 27 млн. куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн. из доступных 89,1 млн. куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным. Аналогичная ситуация сохранилась и на следующий день.

Накануне официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на европейский рынок беспочвенны. По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил, почему европейские политики обвиняют Россию и «Газпром» в недостаточных поставках газа. По его словам, в противном случае им придется признавать, что они проводят неправильную энергетическую политику.

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