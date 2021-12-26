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Депутат рассказала о возможных выплатах семьям в 2022 году

Депутат Бессараб: возможные выплаты в 2022 году коснутся неполных семей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России с 2022 года могут ввести выплаты для полных семей с детьми от семи до 18 лет по аналогии с мерами поддержки для неполных семей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Комментарий Бессараб прозвучал на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости обеспечить выплатами всех детей от рождения до окончания школы.

«Меры только будут разрабатываться, но думаю, что они будут соответствовать тем мерам поддержки, которые получают неполные семьи. Это более 6,5 тыс. рублей на неполную семью с детьми от семи до 18 лет», — поделилась своим мнением депутат.

По словам Бессараб, у неполных семей с детьми будет возможность получать выплаты, в том числе если родитель не платит алименты. Детям с инвалидностью выплаты будут полагаться до 23 лет, пока ребенок учится на очной форме в образовательном учреждении. Новые меры поддержки начнут разрабатывать в следующей и году, и, возможно, уже в 2022 году их могут ввести.

21 декабря депутаты фракции »Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, предполагающий введение на ежемесячной основе выплаты в размере 10 тыс. на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети.

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