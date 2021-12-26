Россиянам рассказали, что нельзя делать с просроченными банковскими картами

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников рассказал «Прайму», что нельзя делать с банковскими картами с истекшим сроком годности.

По его словам, банковскую карту нельзя просто выбросить в мусорное ведро. Сначала ее нужно разрезать, чтобы мошенники не получили доступ к информации, которая хранится на карте, например, номер счета, к которому она была привязана. Кроме того, просроченную карту не стоит выбрасывать рядом с банкоматами и отделениями банка, лучше избавиться от нее по месту жительства.

Также если человек не намерен больше пользоваться картой, то нужно закрыть счет, к которому она привязана. Если этого не сделать, то условия обслуживания счета могут пролонгироваться автоматически и тогда за его обслуживание могут взиматься деньги. В том случае, если денег на счету нет или даже есть задолженность, на нее будут начисляться штрафы и пени.

Еще один момент, о котором стоит помнить: при увольнении с работы физлицо перестает быть участником зарплатного проекта, поэтому за обслуживание бывшей зарплатной карты придется платить самостоятельно. Если клиент банка к этому не готов, то лучше закрыть эту карту.

Ранее была раскрыта схема кражи денег с карт россиян через банки.