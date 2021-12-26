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В «Газпроме» назвали объемы реверса газа из Германии на Украину

В «Газпроме» сочли реверс газа из подземных хранилищ Германии нерациональным

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Global Look Press

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что реверс газа из Германии в Польшу и далее на Украину составляет 3-5 млн куб. метров в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Согласно имеющейся информации, под реверсом понимают возвратные поставки того или иного товара. В случае с транспортировкой российского газа через украинскую территорию в страны Европы на территории Украины он отбирается «Нафтогазом». Украинская и европейская сторона считают этот газ «реверсированным». Другими словами, Европа как будто «продает» его Украине.

«Надо отметить, что, по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину»», — сказал Куприянов.

Он пояснил, что поднятие газа осуществляется на немецкой территории. В настоящее время из хранилищ забрано около 47% запасов, при этом зимний период только начался.

«Не самое рациональное решение», — отметил Куприянов.

Ранее Куприянов заявил, что все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа беспочвенны. По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены.

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