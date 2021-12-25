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Вучич заявил, что попросит Путина о дополнтельных поставках газа для республики

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buducnostsrbijeav/Instagram

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что 25 декабря проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, где попросит о дополнительных поставках газа. Об этом он сообщил в эфире телеканал TV Prva.

«У нас будет больше, чем 6 млн куб. м. газа. Завтра я буду снова разговаривать по телефону с президентом Путиным. Я опять просил [о разговоре], такой я надоедливый», — сказал сербский лидер.

Он отметил, что планируют обсудить c Путиным дополнительные поставки газа и произошедшее за год в мире.

25 ноября в Сочи завершилась 19-я встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, на которой была утверждена цена на газ для республики. Сербский лидер объяснил, что регулярно общается с российским коллегой, поскольку ему легче всего дозвониться.

Он отметил, что Сербия экономит 8,6 млн долларов на газе в сутки благодаря России.

Ранее Вучич подтвердил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Корнет» прибыли в Сербию. Он отметил, что республика купила «лучшие ракеты против бронетехники в мире» по отчиной цене.

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