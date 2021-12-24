Das Erste: «Северный поток – 2» расколол немецкое правительство

В «светофорной» коалиции, которая сформировала новое немецкое правительство, наметился раскол из-за политики в отношении газопровода «Северный поток – 2». Об этом пишет немецкий телеканал Das Erste.

В материале говорится, что новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая ранее подвергла критике газопровод, оказалась в сложной ситуации в вопросе российско-немецких отношений, которые достигли низшей точки из-за кризиса на Украине. В то же время остальные члены кабинета министров, а также новый канцлер Олаф Шольц ведут себя сдержанно.

Автор материала пишет, что «Северный поток — 2» как «слон в посудной лавке» для партий коалиционного правительства. Эксперт по России из Фонда науки и политики Янис Клюге полагает, что неопределенность с газопроводом «создает клин, который может перерасти в напряженность».

««Северный поток — 2» определенно станет испытанием на прочность», — полагает автор статьи.

Ранее Глава МИД ФРГ заявила, что достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

Агентство Reuters сообщало о договоренности Берлина и Вашингтона, а агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что власти США требуют от Германии, чтобы в случае «российской агрессии на Украине» Берлин закрыл газопровод.

Президент РФ Владимир Путин в своем недавнем выступлении отметил, что западным странам глупо препятствовать запуску газопровода «Северный поток— 2», так как дополнительное поступление газа на рынок понизило бы цену на топливо, в том числе для Украины.