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МИД опасается превращения «Северного потока — 2» в разменную монету в Европе

Замглавы МИД: ЕС превращает «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с РФ

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Европейский союза превращает проект газопровода «Северный поток — 2» в разменную монету в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

По словам Рябкова, подобная позиция вызывает сожаление. При этом он отметил, что драматизировать — излишне, поскольку Россия не собирается нападать на Украину.

Дипломат выразил мнение, что европейскую политическую элиту и их американских коллег не интересует, какие цены на газ в Европе, перспективы спотовых контрактов.

«И вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников, из принципа», — сказал Рябков.

Он отметил, что европейские политики готовы отдавать деньги «из собственного кармана, демонстрируя свою атлантическую солидарность в борьбе с Москвой».

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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