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В Минсельхозе предупредили о повышении цен на хлеб и масло

Минсельхоз: в феврале хлеб и масло могут подорожать примерно на 2%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Минсельхозе ожидают повышения цен на хлеб и масло из-за удорожания муки и роста себестоимости. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад ведомства, подготовленный для правительства.

Согласно расчетам Минсельхоза, ко 2 февраля производители поднимут стоимость муки на 2,9%, из-за чего подорожает хлеб.

«Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей», — говорится в статье.

В ведомстве добавили, что также может подорожать подсолнечное масло. Ожидается, что производители повысят стоимость продукции на 1% к 26 января — в сравнении с ноябрем. Из-за этого розничная цена масла вырастет на 2,2%.

Несмотря на то, что на мировых рынка цены на пшеницу и семена подсолнечника снижаются, в России продолжают увеличиваться затраты на производство, отметили авторы доклада. С этим и связано прогнозируемое подорожание хлеба и масла.

Ранее россиян предупредили о подорожании кофе из-за дефицита зерен из-за неурожая по всему миру.

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