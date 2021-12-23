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Путин про обвинения «Газпрома» со стороны Запада: врут постоянно

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции отверг обвинения Евросоюза в адрес «Газпрома» — о том, что компания поставляет недостаточно газа в ЕС.

«Конечно нет. Это просто попытка с ног на голову опять все поставить <...> Врут все время, тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем — увеличиваем поставку», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что американские поставщики сняли с европейского рынка значительный объем сжиженного природного газа и «утащили на премиальные рынки».

«Очень много факторов. В прошлом году — холодная. Длинная холодная весна, недозакачка в подземке, ветряки не работают. Это создало дефицит. При этом официальные власти [Европы] кошмарят свои нефтедобывающие компании, а те, в свою очередь, не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи», — пояснил Путин.

23 декабря Владимир Путин проводит Большую пресс-конференцию, на которой отвечает на главные вопросы журналистов. Всего на пресс-конференцию аккредитованы 507 представителей российских и зарубежных средств массовой информации, в том числе СМИ-иноагентов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин беседует с журналистами в формате большой пресс-конференции с 2001 года. Первый такой брифинг был самым коротким — 1 час 35 минут. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года – она длилась 4 часа 40 минут.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило по видеосвязи. Тогда Путин назвал коронавирус самой главной мировой проблемой года.

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