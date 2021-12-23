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Закон о блокировке имущества должников решили смягчить

Минфин и ФНС подготовили законопроект о выводе крупного бизнеса из-под риска оперативной блокировки

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Проект закона о блокировке имущества бизнеса из-за долгов по налоговым отчислениям до окончания проверки был существенно смягчен Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом пишут «Ведомости».

Так, из-под угрозы блокировки имущества были выведены крупные налогоплательщики, которые выплачивают более 2 млрд рублей налоговых отчислений в год, производители вакцин, а также те организации, которые предоставили налоговым органам доступ к своим данным.

В первоначальной версии документа предполагалось, что руководители налоговых органов могли принимать решения самостоятельно, исходя из ситуации. При доработке руководство налогового органа получит возможность заблокировать имущество организаций лишь после составления акта камеральной проверки, а также решения о проведении выездной. Причем решение о блокировке активов необходимо согласовать с вышестоящим налоговым органом.

По данным ФНС, за два года налогоплательщики, в отношении которых проводились проверки, скрыли активы на сумму как минимум в 170 млрд рублей.

В конце июля сообщалось, что налоговые органы в России могут получить право в оперативном режиме, до завершения проверки, применять меры в отношении имущества должников. Минфин и ФНС тогда занимались разработкой инструмента, нужного для борьбы с уклонением от уплаты налогов — блокировки имущества бизнеса.

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