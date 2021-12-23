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Первая нитка «Северного потока — 2» находится под рабочим давлением

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первая нитка российского газопровода «Северный поток — 2» уже находится под рабочим давлением. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом, по словам Миллера, вторая нитка газопровода будет заполнена до рабочего давления до конца текущего года.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о выработке единой с канцлером Олафом Шольцем позиции относительно запуска «Северного потока — 2».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что газопровод будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза подчеркнул, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики.

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