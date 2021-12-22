Малые и средние рыбопромышленники могут уйти с рынка

К уходу с рынка малых и средних предприятий рыбной промышленности приведет второй этап запланированного на 2023 год распределения инвестиционных квот среди рыбопромышленников. Об этом сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). Речь идет о предприятиях, занимающихся промыслом рыбы и крабов, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейшие рыбопромышленники, участвовавшие в первом этапе аукционов по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов, станут бенефициарами второго этапа, тогда как малые и средние предприятия могут уйти с рынка.

Второй этап программы начнется в 2023 году. На аукционах планируется распределить 20% от улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% квот на добычу краба и полный объем квот на вылов моллюсков.

По итогам будет построено 30 рыбопромысловых судов и 35 судов-краболовов. Также запланировано возведение десяти заводов за 300 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Китай ограничил импорт, чтобы получить квоту на вылов рыбы в российских водах.