Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач Тяжельников перечислил основные симптомы переохлаждения и обморожения 07:57
В феврале-марте 2022 года в Тегеране пройдет саммит России, Турции и Ирана 07:56
Дан прогноз, насколько доллар может вырасти после Нового года 07:56
Тутберидзе о конкуренции с Плющенко: а он есть? 07:49
Мать объяснила поступок сына, которого подозревают в поджоге «Ленты» 07:33
Тушение пожара в томской «Ленте» осложняла плохая видимость и угроза... 07:31
Айза заявила, что «растоптала сердце Олега Майами» 07:30
Жена Карпина назвала самую невыносимую черту мужа 07:09
Врачи назвали способы облегчить боль в желудке в домашних условиях 07:08
Стало известно условие, при котором Дзюба останется в «Зените» 07:04

Малые и средние рыбопромышленники могут уйти с рынка

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

К уходу с рынка малых и средних предприятий рыбной промышленности приведет второй этап запланированного на 2023 год распределения инвестиционных квот среди рыбопромышленников. Об этом сообщила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). Речь идет о предприятиях, занимающихся промыслом рыбы и крабов, пишет «Коммерсантъ».

Крупнейшие рыбопромышленники, участвовавшие в первом этапе аукционов по распределению квот в обмен на инвестиции в строительство судов и заводов, станут бенефициарами второго этапа, тогда как малые и средние предприятия могут уйти с рынка.

Второй этап программы начнется в 2023 году. На аукционах планируется распределить 20% от улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, 50% квот на добычу краба и полный объем квот на вылов моллюсков.

По итогам будет построено 30 рыбопромысловых судов и 35 судов-краболовов. Также запланировано возведение десяти заводов за 300 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Китай ограничил импорт, чтобы получить квоту на вылов рыбы в российских водах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть