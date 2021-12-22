Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что «Северный поток — 2» будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора. Об этом он сообщил телеканалу «Россия-24».

«Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся», — сказал он.

Ранее Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией проекта газопровода «Северного потока — 2».

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита Европейского союза, что в решении по сертификации «Северного потока — 2» нет политики. 16 декабря стало известно, что Германия отложила принятие решения по сертификации «Северного потока – 2» как минимум до середины 2022 года.

Согласно газовой директиве ЕС, труба должна частично заполняться альтернативным поставщиком или ее участок на территории Евросоюза должен принадлежать сторонней компании. Таким образом, владельцем и оператором немецкой части «Северного потока — 2» должна стать немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG. После того как будет подан новый пакет документов, немецкое Федеральное сетевое агентство возобновит сертификацию и передаст проект своего решения Еврокомиссии.