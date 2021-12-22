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Мишустин объяснил рост цен в России

Премьер Мишустин заявил, что рост цен в России — «плата за открытость экономики»

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост цен в России — «плата за открытость экономики». Об этом он сообщил на экспертном совете при правительстве России, передает ТАСС.

«Мы понимаем, что цены растут. Инфляция у нас в основном импортируемая», — добавил он.

Мишустин добавил, что правительство старается принимать меры, но ситуация сейчас «непростая и нестабильная».

Ранее сообщалось, что темпы роста цен на автомобильных заправочных станциях (АЗС) России к середине четвертого квартала находятся на уровне расчетной инфляции. Чтобы сохранить стабильность на рынке в следующем году, российское правительство рассмотрит новые меры, передает пресс-служба кабмина по итогам стратегической сессии по нынешней ситуации на топливном рынке страны.

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания распорядился провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год. Кроме того, он поручил рассмотреть возможность последующего увеличения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

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