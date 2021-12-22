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Украинцам пообещали спокойный отопительный сезон

Премьер Украины Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в стране проходит в штатном режиме

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Отопительный сезон на Украине пройдет спокойно, если не будет стрессовых ситуаций. Об этом заявил премьер страны Денис Шмыгаль, его слова приводит РИА «Новости».

«Если не будет стрессовых событий в погодных условиях, гибридных атак со стороны нашего северного соседа, мы пройдем отопительный сезон спокойно, так, как и проходим каждый год»,— сказал политик.

Шмыгаль напомнил про энергетический кризис в Европе, недостаток угля на мировых рынках, но Украина при этом вовремя начала отопительный сезон, и проходит он в штатном режиме.

Что касается запасов угля в стране, то, по словам Шмыгаля, на сегодняшний день законтрактованы десять кораблей, уровень собственной добычи увеличен на 28%.

«На сегодня рисков срыва отопительного сезона, при прочих равных условиях, нет, проходим спокойно, людям не стоит волноваться», — резюмировал глава правительства Украины.

Ранее в «Газпроме» заявили, что уровень газа в украинских подземных хранилищах существенно снизился, приблизившись к показателю до начала закачки.

С 2015 года Украина получает газ от российских поставщиков посредством виртуального реверса, то есть отбора из тех транзитных объемов, которые предназначены европейским странам. Такой способ, по мнению украинских властей, не наносит серьезного вреда суверенитету страны, в отличие от прямых поставок, которые дешевле упомянутого способа получения топлива.

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