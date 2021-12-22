Сбер запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками

Сбер запустил встроенное в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес цифровое приложение для управления грузоперевозками.

Теперь клиенты получат возможность управлять своим бизнесом в формате «одного окна». В приложении «Управление грузоперевозками» предприниматели смогут управлять заказами, автопарком, профилями водителей, а также контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов. Грузоперевозчики смогут назначать водителей в рейсы, проверять благонадежность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Сотрудники с помощью приложения для водителей смогут брать в работу и завершать заказы, а также быстро связывать с контактами на точках погрузки и выгрузки.

«Отраслевые решения, такие, как «Транспорт», предлагают нашим клиентам быстрый доступ к ключевым показателям их бизнеса, услугам, релевантным их деятельности, и удобный способ управления своим делом в режиме одного окна.

Облегченный интерфейс, продуманный клиентский путь, весь необходимый функционал – все это сделано для того, чтобы клиент не отвлекался от дел ради визита в интернет-банк, а вел деятельность непосредственно из него. Наши решения уникальны с точки зрения рынка и, мы надеемся, клиенты оценят их удобство и эффективность», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Решения отличаются от традиционного интернет-банка более эргономичным интерфейсом и наличием специализированных для отрасли инструментов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес.

Подключить «Управление грузоперевозками» можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.