Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Врач дала советы по преодолению внутренней пустоты из-за гаджетов 14:04
Россиянам посоветовали защищаться «заклинаниями» от телефонных мошенников 14:03
Прокуратура потребовала пожизненное заключение для обвиняемых в крушении MH17 14:02
«Матерился и бил об парту»: ученица хабаровской школы рассказала о конфликтах физика... 14:01
В ЛДПР назвали подарок Рашкину в виде рогов «ответом на хамство» депутатов... 14:01
Тутберидзе рассказала, как искала работу после возвращения в Россию в 90-х 13:59
Глава МИД Лавров заявил, что ситуация в Германии с вещанием RT DE является... 13:58
СК возбудил уголовное дело после гибели российских военных в Южной Осетии 13:51
The Guardian: Путин поставил НАТО и США в тупик своими требованиями 13:50
В России сообщили о высокой инфицированности «омикроном» детей и... 13:47

Сбер запустил цифровое приложение для управления грузоперевозками

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер запустил встроенное в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес цифровое приложение для управления грузоперевозками.

Теперь клиенты получат возможность управлять своим бизнесом в формате «одного окна». В приложении «Управление грузоперевозками» предприниматели смогут управлять заказами, автопарком, профилями водителей, а также контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов. Грузоперевозчики смогут назначать водителей в рейсы, проверять благонадежность заказчика, рассчитывать расходы на маршрут, управлять статусами заказа и работать с должниками. Сотрудники с помощью приложения для водителей смогут брать в работу и завершать заказы, а также быстро связывать с контактами на точках погрузки и выгрузки.

«Отраслевые решения, такие, как «Транспорт», предлагают нашим клиентам быстрый доступ к ключевым показателям их бизнеса, услугам, релевантным их деятельности, и удобный способ управления своим делом в режиме одного окна.

Облегченный интерфейс, продуманный клиентский путь, весь необходимый функционал – все это сделано для того, чтобы клиент не отвлекался от дел ради визита в интернет-банк, а вел деятельность непосредственно из него. Наши решения уникальны с точки зрения рынка и, мы надеемся, клиенты оценят их удобство и эффективность», — отметила директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

Решения отличаются от традиционного интернет-банка более эргономичным интерфейсом и наличием специализированных для отрасли инструментов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес.

Подключить «Управление грузоперевозками» можно бесплатно в интернет-банке СберБизнес.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть