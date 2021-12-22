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В ЕС сократили срок прививочных сертификатов до девяти месяцев

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European Commission

В Европе ограничили срок действия сертификата вакцинации против коронавируса девятью месяцами вместо 12 ранее. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Комиссия ЕС 21 декабря 2021 года обновила правила, касающиеся действия цифрового COVID-сертификата, сократив срок его действия до 270 дней. Нововведение вступает в силу 1 февраля 2022 года.

«Этот срок действия учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), согласно которым ревакцинация рекомендуется не позднее, чем через шесть месяцев после завершения первого цикла прививки», — отмечается в сообщении Еврокомиссии.

После того, как шесть месяцев пройдут, сертификат будет действовать еще три месяца. Этот льготный период поможет гарантировать, что граждане получат доступ к бустерным дозам (дополнительное введение вакцины после более ранней или начальной дозы).

При этом уже несколько стран Европы, включая Австрию, Чехию и Хорватию, ограничили в одностороннем порядке срок действия сертификатов девятью месяцами.

В середине декабря сообщалось, что рост продаж «прививочных туров» за рубеж ожидается с середины января 2022 года. Туроператоры считают, что решение российских властей выдавать QR-коды «по антителам» россиянам, которые привиты зарубежными препаратами, расширяет возможности для таких людей и значительно облегчает им жизнь.

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