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Россия поставила за рубеж сельхозпродукции на $34,2 млрд в 2021 году

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Экспорт агропромышленной продукции из России с января 2021 года вырос на 21% и на 19 декабря составил $34,18 млрд, превысив показатели всего 2020 года. Об этом сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Экспорт зерновых к 19 декабря вырос на 10% и составил $10,43 млрд, продукция масложировой отрасли выросла на 49%, до $6,72 млрд, мясная и молочная продукция поднялась в поставках практически на треть, достигнув $1,44 млрд. Морепродукты выросли на 28%, до $6,56 млрд, а пищевая и перерабатываемая промышленность на 14%, достигнув $4,58 млрд. Экспорт прочей продукции составил $4,43 млрд.

Больше всего экспорта пришлось на страны Евросоюза (13,1%). На втором месте оказалась Турция с 12,1%, третья позиция у Китая (9,8% экспорта).

Россия установила рекорд по экспорту за рубеж продукции агропромышленного комплекса (АПК), к 28 ноября он составил $31,2 млрд, что превышает показатели за весь прошлый год ($30,5 млрд) и на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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