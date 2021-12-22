Мусоросжигательные заводы «Ростеха» могут получить 38 млрд рублей из бюджета

На строительство девяти из 25 мусоросжигательных заводов, предложенных по проекту «Ростеха», из бюджета потребуется около 38 млрд рублей. Об этом пишет «РБК», ссылаясь на письмо с текстом нового федерального проекта замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

Минпромторг предложил поэтапно реализовывать проект «РТ-Инвеста» («дочки» «Ростеха») по строительству 25 мусоросжигательных заводов. Для начала будет построено девять таких предприятий. Общая стоимость их строительства составляет 342,5 млрд рублей, бюджетных средств потребуется 37,55 млрд рублей.

Совокупная мощность первых девяти заводов должна составить 4,93 млн тонн в год. Их строительство должно завершиться к 2024 году. При этом сейчас ведется строительство четырех аналогичных заводов в Подмосковье и одного в Казани в общей сложности на 3,35 млн тонн в год. Их стоимость оценивается в 200 млрд рублей.

Строительство новых мусоросжигательных заводов считается оптимальным вариантом борьбы с засильем твердых коммунальных отходов в России. Однако помимо сети МСЗ необходимо создание в стране эффективной системы переработки мусора, а также законодательное закрепление сортировки ТКО, рассказали в начале октября опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.