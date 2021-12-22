Цена на газ в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду, 22 декабря, уменьшается на 6,5%, до $2000 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускается до $1970 за тыс. куб. м, или €168,635 за МВт ч.

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за тысячу кубометров — в 18.11 мск 21 декабря стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194. Позже цена снизилась, но все еще не упала ниже отметки в $2100.

Ранее стало известно, что «Газпром» не стал резервировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря.