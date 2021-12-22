Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Жириновский подарил Рашкину книгу о животных 11:02
В ФСБ определили главную угрозу безопасности России в 2022 году 11:01
Озвучившую Анну в «Холодном сердце» певицу нашли мертвой 10:58
В госсовете Татарстана отказались комментировать задержание ректора Казанского... 10:54
На БелАЭС приступили к загрузке топлива в реактор второго энергоблока 10:54
Ловчев сравнил статус Черчесова и украинского тренера «Шерифа» 10:53
Жириновский сообщил, что экс-депутат Госдумы Натаров находится в тюрьме 10:49
Белоруссия и Польша не допустили представителей ООН в приграничную зону 10:49
Военные медики США анонсируют вакцину против всех штаммов COVID-19 10:48
Бывший муж Волочковой стал отцом в пятый раз 10:42

Цена на газ в Европе опустилась ниже $2000 за тысячу кубометров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Bela Szandelszky/AP

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в среду, 22 декабря, уменьшается на 6,5%, до $2000 за тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускается до $1970 за тыс. куб. м, или €168,635 за МВт ч.

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

Цена на газ в Европе на бирже ICE превысила отметку $2200 за тысячу кубометров — в 18.11 мск 21 декабря стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигала $2194. Позже цена снизилась, но все еще не упала ниже отметки в $2100.

Ранее стало известно, что «Газпром» не стал резервировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть