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«Газпром» не стал резервировать мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря

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Global Look Press

Компания «Газпром» не забронировала мощности трубопровода Ямал — Европа на 22 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

Отмечается, что компания не стала резервировать мощности ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессий.

Газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и составляет один из основных маршрутов поставок российского газа в Европу. Его протяженность более 2 тыс. километров.

Накануне сообщалось, что российский газ перестал поступать в Германию по трубе «Ямал — Европа». Это произошло после того, как «Газпром» решил не резервировать мощности газопровода на 21 декабря.

В связи с решением компании начались реверсные поставки газа из Германии в Польшу.

Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов, комментируя остановку поставок газа в Германию, отметил, что у компании есть обязательства перед клиентами по поставкам газа. Они вычисляются в соответствии с заявками.

«А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня», — подчеркнул Куприянов.

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