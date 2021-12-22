Дан прогноз, насколько доллар может вырасти после Нового года

Вне зависимости от новогодних праздников российский рубль находится под влиянием геополитического фактора, действий трейдеров и решений регуляторов. Об этом заявил агентству «Прайм» глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Эксперт указал, что отток средств из рублевых активов возможен в любой момент, в первую очередь из-за геополитики. Эксперт предупредил, что ввиду последней риторики Запада и России не стоит ждать роста рубля. Давят на отечественную валюту и решения регуляторов.

Как только появится информация, что ЕЦБ или ФРС начинают активнее работать по сокращению стимулирующих программ, пойдет отток из развивающихся рынков, к которым относится и российский, предупредил Коган.

Если сейчас рубль держится в районе 73,5 единицы за доллар, то в начале 2022 года следует ожидать курс в 75 рублей за доллар и 85-86 рублей за евро.

Ранее руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, почему интерес к покупке наличных долларов в последнее время снижается.